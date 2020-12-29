رام الله 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم اعتداءات المستوطنين اليهود المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في عدة محافظات بالضفة الغربية، ومنع الاحتلال للمصلين من دخول المسجد الأقصى.وسلطت الضوء على مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف المشاريع الاستعمارية في الأرض الفلسطينية، وضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن الذي يمثل الإرادة الدولية في مواجهة الاستيطان.ونشرت صحف هذا اليوم إدانة الحكومة الفلسطينية، إرهاب المستوطنين المنظم ضد الفلسطينيين في مختلف المناطق، والذي نجم عنه إصابة العديد منهم، وتخريب ممتلكاتهم، في العديد من القرى والبلدات في الضفة الغربية.ولفتت الصحف الانتباه لأقوال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، إن الحركة وثقت استشهاد 9 أطفال في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال العام الجاري.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا المستجد، إذ سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 1363 إصابة جديدة بكورونا، فيما تعافى 1638 حالة، ووفاة 26 حالة في جميع المحافظات الفلسطينية.// انتهى //12:05ت م0033