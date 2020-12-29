عرعر 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسقدّمت عيادات "تطمن" في الحدود الشمالية خدماتها لـ 8998 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.وأوضحت صحة الحدود الشمالية أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 3 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.مما يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //12:05ت م0034