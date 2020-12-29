الرياض 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسأقام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يوم الأحد الماضي -عن بُعد- بمنطقة مكة المكرمة، مقهاً حوارياً بعنوان: "تعزيز الولاء الوطني ودوره في حماية النسيج المجتمعي"، استضاف خلاله وكيل معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال الدكتور نعمان بن محمد كدوه، والإعلامي ياسر بدر كريم.وجاء إقامة الحوار ضمن جهود المركز في نشر مفاهيم الحوار والتعريف به بين جميع أطياف وشرائح المجتمع المختلفة، واضطلاعا بمسؤولياته الاجتماعية لدعم جهود الجهات المهتمة بقضايا الشأن العام.وفي بداية اللقاء الذي أدارته مشرفة المركز في منطقة مكة المكرمة إيناس إبراهيم فرج، أكد وكيل معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال الدكتور نعمان بن محمد كدوه، على أهمية الانتماء والولاء الوطني في تعزيز تماسك النسيج المجتمعي، والمحافظة على الوحدة الوطنية ومواجهة مهدداتها، لافتا إلى أن الانتماء يعتبر أحد العوامل الرئيسية لتعزيز الولاء الوطني.وأوضح كدوه أن إنجازات المبدعين والمتميزين تلعب دورا كبيرا في تعزيز الولاء الوطني، لافتا إلى أن مجتمعنا يزخر بالناجحين والمبدعين الذين حققوا إنجازات في سبيل رقيه وتقدمه، مبينا أن الإنجازات المتحققة في كافة المجالات تعـد فرصة جميلة لكل المبدعين والناجحين والمتميزين للفخر بوطنهم، والتعبير عن مشاعر الولاء والانتماء للمملكة لرفع اسمها عاليا في كافة المحافل الإقليمية والدولية، مؤكدا أن على أن الاعتدال والوسطية الحصن الحصين للمحافظة على التلاحم الوطني ومواجهة كل ما يهدد النسيج المجتمعي.من جهته، تناول الإعلامي ياسر بدر كريم مفهوم الانتماء والولاء للوطن وكيف يولد الانتماء بدءا من الفرد وصولا إلى الأسرة التي تعد الركيزة الأساسية لتعزيز الولاء الوطني، باعتبارها مصدراً لتكوين الشخصية والانتماء والهوية الإنسانية والوطنية، من خلال الدور الذي تقوم به في تربية الناشئة من أجل رقي الوطن وتقدمه، والحفاظ على مكتسباته، والمشاركة الفاعلة في خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.وأوضح كريم أن الإعلام يلعب دوراً مهماً في تنمية وتقوية الانتماء والولاء واللحمة الوطنية وبناء الوطن، من خلال الارتقاء بالرؤى والتصورات التي تساعد أفراده على أن يصبحوا قيمة مضافة في عملية التنمية وتدعيم الوحدة الوطنية والالتفاف حول راية الوطن، مؤكدا على أن الإعلام يجب أن يكون حائط صد لكل من يحاول النيل من وحدته وأمنه واستقراره، مشيرا إلى أن الاعلام تقع عليه مسؤولية كبيرة في ترسيخ قيم الولاء والانتماء، و على أهمية توظيف البرامج الإذاعية والتلفزيونية وتسخير جميع المنصات الإعلامية، بما من شأنه تعزيز الانتماء والحفاظ على المكتسبات الوطنية وخدمة مسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها المملكة.// انتهى //12:05ت م0035