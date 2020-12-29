مكة المكرمة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واساستقبل قسم جراحة التجميل والحروق في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة خلال الثلاثة السنوات الماضية 26658 مراجعاً للعيادات، حيث بلغ معدل متوسط عدد حالات التنويم 4182 حالة ومتوسط عدد الاستشارات الداخلية واستشارات الطوارئ 14439حالة، فيما بلغ متوسط عدد عمليات قسم جراحة التجميل والحروق 3792عملية.وأوضحت إدارة المستشفى أن قسم جراحة التجميل والحروق في مستشفى النور التخصصي يعد من الأقسام الحيوية والمتميزة في المنطقة، التي تسعى لتقديم خدمة متقدمة وحديثة للمرضى والمراجعين، كما يعد من أكبر أقسام الحروق على مستوى المملكة، إضافة إلى أنه يعد من إحدى المراكز التدريبية المتميزة في منطقة مكة المكرمة لتدريب أطباء البورد السعودي في تخصص جراحة التجميل والحروق وغيرها .ويسعى القسم حالياً لاستكمال إجراءات اعتماد الهيئة الصحية للتخصصات الطبية للبدء في زمالة الحروق ولأول مرة في المملكة، كما يحتوي القسم على 21 سريراً ويقدم خدماته أولاُ لمرضى الحروق، إضافة إلى أنه يستقبل حالات الحروق كافة كالحروق الحرارية، والكيميائية، والكهربائية والحروق الإشعاعية والحروق الاحتكاكية المصاحبة للحوادث بكافة درجاتها السطحية منها والعميقة بالإضافة إلى أمراض الجلد التي تسبب فقد الطبقات السطحية للجلد على مساحات واسعة من الجسم .كما يستقبل القسم حالات تشوهات ما بعد الحروق مثل حالات تشوهات فروة الرأس، والوجه، والأطراف، وأي أماكن أخرى ويستخدم القسم أحدث التقنيات في التعامل مع هذه الحالات مثل تقنية تمدد الأنسجة واستخداما بدائل الجلد المختلفة وجميع العمليات الترميمية والتعويضية.// انتهى //12:13ت م0037