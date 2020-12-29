عام / جامعة الملك عبدالعزيز تدشن الموقع الإلكتروني لبرنامج الإثراء الشتوي
الثلاثاء 1442/5/14 هـ الموافق 2020/12/29 م واس
جدة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس
دشن معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، الموقع الإلكتروني لبرنامج الإثراء الشتوي التابع للجامعة بعنوان "الذكاء الاصطناعي .. التداعيات الحالية والتوجهات المستقبلية"، الذي سيقام بشكل افتراضي خلال الفترة من 9-13 جمادى الثاني المقبل .
ويعد برنامج الإثراء الشتوي ، أحد الفعاليات الأكاديمية البحثية ، إذ يستعرض في نسخته الأولى مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في علوم الهندسة ، والاقتصاد ، والطب والتعليم ،بهدف تنمية وتطوير مهارات وكفايات الطلاب عبر مجموعة من الدورات العلمية والندوات والمحاضرات الأكاديمية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وزيارات افتراضية للمعامل العلمية بالجامعة.
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12:55ت م
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