جدة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسدشن معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، الموقع الإلكتروني لبرنامج الإثراء الشتوي التابع للجامعة بعنوان "الذكاء الاصطناعي .. التداعيات الحالية والتوجهات المستقبلية"، الذي سيقام بشكل افتراضي خلال الفترة من 9-13 جمادى الثاني المقبل .ويعد برنامج الإثراء الشتوي ، أحد الفعاليات الأكاديمية البحثية ، إذ يستعرض في نسخته الأولى مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في علوم الهندسة ، والاقتصاد ، والطب والتعليم ،بهدف تنمية وتطوير مهارات وكفايات الطلاب عبر مجموعة من الدورات العلمية والندوات والمحاضرات الأكاديمية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وزيارات افتراضية للمعامل العلمية بالجامعة.// انتهى //12:55ت م0039