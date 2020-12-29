تونس 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تسجيل البلاد 1612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 52 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 133204 إصابات منذ بداية ظهور الفيروس في تونس .وكتبت الصحف عن اختتام الوفد المصري زيارته الرسمية للعاصمة الليبية، وتمحورت اللقاءات حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين وإعادة فتح سفارة مصر في ليبيا قريبا ، مع الاتفاق على تكثيف التعاون الأمني والاستخباراتي.وتناقلت إعلان الرئاسة الفرنسية مقتل ثلاثة جنود فرنسيين في مالي عقب انفجار عبوة ناسفة لدى مرور عربتهم المدرعة، مشيرة في بيانها أن الجنود كانوا يشاركون في عملية عسكرية بمنطقة هومبوري في إقليم موبتي وسط مالي .ورصدت صحف تونس تأكيد وجود عدد من الإصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في 20 دولة حول العالم ، مشيرةً إلى أن عدة دول أغلقت حدودها الجوية والبرية والبحرية مع هذه الدول تجنبا لتفشي هذه السلالة الجديدة .// انتهى //13:03ت م0041