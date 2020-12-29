مقديشو 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسلقي سبعة أشخاص مصرعهم جراء انفجار لغم أرضي استهدف سيارة تقل ركاباً كانوا في طريقهم من مدينة كيسمايو إلى مدينة دوبلي في محافظة جوبا السفلى الصومالية.وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن انفجار اللغم الأرضي الذي زرعته عناصر ميليشيا الشباب الإرهابية أسفر عن مقتل 7 من المدنيين وإصابة آخرين، مشيرةً إلى أن الجيش الصومالي كثف في الآونة الأخيرة من عملياته العسكرية الرامية إلى القضاء على الميليشيات المتطرفة .// انتهى //13:56ت م0058