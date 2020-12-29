جدة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسبدأت شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية تحديث أجهزة صدمات القلب الكهربائية على طائرات "السعودية" تدريجياً ، واستبدالها بأجهزة جديدة متطورة ضمن أعمال التحديث لأسطول "السعودية " .وتتميز الأجهزة الجديدة بقدرتها على مراقبة أداء المسعف وإعطاء الأوامر الصوتية عند حدوث خطأ لتصحيحه مما يزيد من فرص نجاة المصاب -بإذن الله- ، وسهولة الاستخدام.يشار إلى أن شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية تعد مركزا متخصصا في تقديم خدمات الطب المهني وطب الطيران في المملكة ، والمعتمد من قبل الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي لتقديم خدمات طب الطيران لأكثر من 15 ألف طيار ومضيف وطاقم جوي في المملكة .// انتهى //14:02ت م0060