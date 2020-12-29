الرياض 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, مدير الاتصالات السعودية بالمنطقة فهد بن عبدالله السليمان.واستعرض السليمان سير أعمال الشركة لتطوير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة ودورها في توفير حلول رقمية مبتكرة للعملاء تطلعاً لرؤية المملكة 2030.// انتهى //14:13ت م0064