الدمام 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم, محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي.واطلع سموه على إيجازٍ عن جهود الهيئة ومبادراتها, ونوه بحرص واهتمام القيادة الرشيدة بقطاع الأوقاف، لما له من أهمية في تنمية وتطوير المجتمع، وما رسمته رؤية المملكة من مستهدفات للقطاع غير الربحي ولاسيما قطاع الأوقاف، الذي يمثل رافداً تنموياً واجتماعياً هاماً.وأكد الأمير سعود بن نايف أن إدارة وتنمية الأوقاف يتطلب منظومة تكاملية فاعلة توحد الجهود وتستثمر القدرات وتستلهم من التجارب السابقة والإقليمية والعالمية في مجال الوقف، وتسهم في صناعة نموذج وقفي فريد يحقق التنمية الاقتصادية ومبدأ التكافل الاجتماعي ويعظم العائد من الوقف على الواقف وعلى المجتمع، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من عوائد الأوقاف وصرفها وفق توصية الواقفين، ومراعاة الأولويات والاحتياجات التنموية لكل فئة.ودعا سموه إلى ضرورة حث المجتمع وتحفيزه على المساهمة في الأوقاف، والمبادرة بالتبرع لها، والابتكار في المجالات والتطبيقات الوقفية.// انتهى //14:34ت م0067