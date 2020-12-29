بريدة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه، سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونج تشاو مينج.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.ونوه سموه بالعلاقات مع جمهورية سنغافورة التي تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات، لا سيما المجال الاقتصادي والتجاري.من جانبه أكد السفير السنغافوري، حرص بلاده على تعزيز علاقتها بالمملكة، والإسهام في الفرص التي أتاحتها المملكة من خلال الرؤية 2030، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.// انتهى //14:35ت م0068