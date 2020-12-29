بريدة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجس إدارة الجمعية التعاونية للسياحة بعنيزة نزار بن حمد الحركان، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.واستمع سموه إلى عرض من الحركان عن أهم الخطط المستقبلية لمجلس إدارة الجمعية لمواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠ من ناحية التطوير السياحي والحصر لجميع المتطلبات اللازمة للمحافظة من تحسينات وغيرها وفق تطلعات سمو أمير المنطقة وأهالي وزوار محافظة عنيزة، مؤكداً حرص الجميع للمحافظة على المباني الأثرية الموجودة بالمحافظة التي تعكس هويتها التراثية والسياحة.فيما أشاد سمو أمير المنطقة بفكرة عمل الجمعية والعمل على التطوير السياحي لما تشهده المحافظة والمنطقة من إقبال للزوار، وما تمتلكه من العديد من الوجهات السياحية والمواقع التاريخية والأثرية، مباركاً انطلاق أعمال الجمعية, مؤكداً أهمية العمل على تعزيز الجوانب الخادمة كافة لهذا المجال، متمنيا لهم التوفيق والسداد.وفي نهاية الاستقبال تسلم سمو أمير منطقة القصيم تقريراً عن أبزر ملامح أهداف الجمعية.حضر الاستقبال وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، ومدير فرع وزارة السياحة بالقصيم إبراهيم المشيقح.// انتهى //14:35ت م0069