تبوك 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على تقرير مفصل عن الفرص والمواقع الاستثمارية المتاحة بالمنطقة التي تم اعتمادها من أمانة تبوك وكذلك مشاريع أنسنة المدن في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها.جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل محفوظ, منوها سموه بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.من جهته نوه المهندس آل محفوظ بدعم سمو أمير منطقة تبوك ومتابعته الدائمة لجميع المشروعات التنموية بالمنطقة.// انتهى //14:44ت م0071