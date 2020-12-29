الجبيل 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسصدر عن وزارة الداخلية اليوم، بيان بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجُنَاة في المنطقة الشرقية فيما يلي نصه:قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).أقدم/ عبدالملك بن محمد بن أحمد الحمود -سعودي الجنسية- على قتل/ فرحان بن مطلق بن ضيف الله العنزي -سعودي الجنسية-، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.ونُفِّذَ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ عبدالملك بن محمد بن أحمد الحمود اليوم الثلاثاء 14 / 5 / 1442هـ بمحافظة الجبيل في المنطقة الشرقية.ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.// انتهى //15:58ت م0100