الرياض 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسالتقى أعضاء مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري، واللواء ركن عبدالرحمن الحربي، ونايف الوطبان في مقر المجلس بالرياض اليوم, بوفد من منسوبي كلية القيادة والأركان العامة دورة الحرب (الثانية عشرة) برئاسة العميد ركن محمد بن سعود القحطاني.وقدم أعضاء المجلس للوفد الزائر نبذة عن مجلس الشورى تناولوا خلالها اختصاصاته ومهامه وصلاحياته التشريعية والرقابية، وأبرز ما يتضمنه الهيكل التنظيمي للمجلس، وآلية العمل في لجانه المتخصصة، ولجان الصداقة البرلمانية، كما قدموا تصورا عن جهود مجلس الشورى في سن الأنظمة وتحديث ما هو قائم منها، ودراسة التقارير السنوية للأجهزة الحكومية والمعاهدات والاتفاقات الدولية.واستعرض الوفد الزائر مع أعضاء المجلس، الجهود الاقتصادية التي تقوم بها الدولة والإجراءات الاحترازية التي نفذتها للتصدي للآثار الجانبية لأزمة كورونا (كوفيد 19)، كما استعرض الأعضاء وضباط كلية القيادة والأركان، الأهداف التي تسعى المملكة إلى تحقيقها من خلال رؤية 2030، ومرتكزاتها الرئيسية المتضمنة مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.إثر ذلك قام الوفد بجولة داخل أروقة المجلس المختلفة شملت القاعة الكبرى، وقاعة جلسات المجلس الرئيسة، كما شاهدوا فيلماً تعريفيا عن مسيرة مجلس الشورى في المملكة.// انتهى //16:01ت م0102