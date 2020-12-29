حائل 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل اليوم, محافظة الحائط التابعة لمنطقة حائل في إطار حرص سموه على تفقد المحافظات.وكان في استقبال سموه لدى وصوله وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ ومحافظ الحائط محمد القنون ورؤساء المراكز التابعة للمحافظة ومديرو الإدارات الحكومية وأهالي المحافظة.بعد ذلك التقى سموه بعدد من الأهالي واستمع لاحتياجات ومتطلبات تطوير المحافظة.ثم ألقى محافظ الحائط كلمة خلال حفل الأهالي المعد بهذه المناسبة نوه فيها بدعم القيادة الرشيدة لمشاريع وتنمية المحافظة بمتابعة من سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه، مشيداً بما تحقق من مشاريع تطويرية في المحافظة، متطلعاً إلى المزيد من النماء في مختلف المجالات في ظل الدعم والرعاية من القيادة.ثم شاهد الجميع عرضا مرئياً عن الآثار التاريخية في محافظة الحائط وما تحتوي عليه من رسومات وقلاع وحصون تعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد.وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعد حرصه على كل ما يعود على المحافظة وأهلها بالخير والنماء, متطلعاً لأن تكون الحائط عاصمة للسياحة مستقبلاً بتعاون الإدارات الحكومية والأهلية والأهالي، سائلاً الله أن يحفظ الوطن وقيادته وشعبه وأن يديم الأمن والاستقرار.// انتهى //16:01ت م0103