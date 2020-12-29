عدن 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسواصلت فرق الصحة المدرسية الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشهر الثالث على التوالي نزولها الميداني في عموم محافظة عدن ضمن مشروع "تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية للطلاب والطالبات والكادر التعليمي في عدن".وجرى خلال شهر ديسمبر الجاري تقديم الخدمات المتنوعة في مجال الطب النفسي والصحة المجتمعية والخدمات التغذوية استفاد منها ما يزيد عن 11,128 فردًا.وكانت مديريتا دار سعد والبريقة أكثر المديريات استهدافًا خلال ديسمبر وذلك لأن معظم المدارس في المديريتين تحوي طلابًا وطالبات من النازحين.ويتضمن المشروع الذي يستهدف طلاب مدارس محافظة عدن، عربيات متنقلة مجهزة بالأدوات والمستلزمات الطبية والفحوصات وكادر طبي وتمريضي ومشرف اجتماعي وممثل الصحة المدرسية لإجراء المعاينة والفحص لطلاب المدارس والهيئة التدريسية والإدارية، يستفيد من المشروع قرابة 44 ألف طالب وكادر تدريسي.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم قطاع التعليم اليمني وتعزيز الصحة المدرسية.//انتهى//16:02ت م0104