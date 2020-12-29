تبوك 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، المستشار والمتحدث الرسمي بالإمارة علي بن مصلح القحطاني بوفاة والدته رحمها الله.وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.فيما أعرب القحطاني عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة, سائلا الله العلي القدير أن يجزيه خير الجزاء.// انتهى //16:05ت م0106