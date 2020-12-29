الرياض 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسعقد مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" اليوم, اجتماعه برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبدالعزيز, ناقش خلاله رؤية أجفند لحقبة ما بعد جائحة كورونا حتى العام 2030، التي تتمثل في تكيف الأهداف الإستراتيجية لبرامج أجفند التنموية للتخفيف من آثار الجائحة على الفئات المستفيدة، إلى جانب استعراض إنجازاته خلال عام 2020 في ظل ما خلفته الجائحة من تداعيات واستجابة أجفند لها.وأقر المجلس المشروعات الموصى بها لهذه الدورة التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تستفيد منها 24 دولة موزعة على الدول العربية وآسيا وأفريقيا، وتهدف إلى تمكين المرأة وتنمية الطفولة وتعزيز الشمول المالي.كما اطلع المجلس على سير عمل جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية ومراحل الترشيح للجائزة لموضوعها هذا العام "القضاء على الجوع "، الذي يمثل الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة 2030، إذ لا يزال باب الترشيح مفتوحاً حتى تاريخ 15 يناير 2020.مما يذكر أن عدد مشروعات أجفند بلغت منذ إنشائه حتى الآن 1,608 مشاريع استفادت منها 133 دولة تم تنفيذها من خلال الشركاء التنمويين البالغ عددهم 444 شريكاً.// انتهى //16:09ت م0107