الدمام 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بالإمارة اليوم، محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، يرافقه نائب المحافظ عبدالرحمن العقيل.وأكد سموه على الدور التنموي المهم الذي يمثله الوقف في مسيرة التنمية في المملكة، وما أولته القيادة الرشيدة -أعزها الله- من دعمٍ واهتمام لقطاع الأوقاف، وأهمية العمل على تطوير العمل الوقفي، والحرص على المؤسسية في إدارة ونظارة الأوقاف، والتركيز على الأوقاف النوعية، وتعزيز الاستدامة، وترسيخ ثقافة الأوقاف القائمة على احتياج المجتمع، والمحافظة على أصول الوقف، إضافة إلى ضرورة العمل مع جميع الجهات ذات الصلة لتجنيب الأصول الوقفية المخاطر.وأطلع سموه على نبذة عن الاتفاقية التي رعاها سمو أمير المنطقة الشرقية بين الهيئة وأمانة المنطقة الشرقية ومؤسسة المجدوعي الخيرية لتوفير مواقع للباعة المتجولين ضمن مشروع "بسطة"، مشيداً سموه بهذه المبادرة، متمنياً للهيئة والقائمين عليها التوفيق في أعمالهم.من جهته، نوه، الخراشي، بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، المتواصل والمستمر لمسيرة البرامج الوقفية، وحرص سموهما على تعزيز ونشر ثقافة الوقف في المنطقة، وتعظيم أثر الأصول الوقفية، ورفع مستوى كفاءة إدارة الأصول الوقفية، وتقديم البرامج النوعية لنظار الأوقاف والمهتمين بها.// انتهى//.16:11ت م0108