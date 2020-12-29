العيدابي 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسبلغت كميات العسل المباعة في مهرجان عسل جازان السادس منذ انطلاقته قبل عشرة أيام ، نحو 2000 كيلو جرام بقيمة تجاوزت 1,600,000 ريال .وأوضح مدير المهرجان سليمان بن يحيى غزواني أن المهرجان يسجل نسبًا مرتفعة في مبيعات العسل ، في ظل جودة العسل المعروض والإقبال المتواصل على المهرجان ، مبينًا أن عسل السدر يعد أكثر الأنواع طلبًا إلى جانب عسل الطلح والسمرة والسلام ، وبقية أنواع العسل التي يواصل عرضها 38 نحالًا في " قبة العسل " بساحة المركز الحضاري بمحافظة العيدابي.ويشهد المهرجان تنظيم العديد من البرامج والفعاليات المصاحبة منها برامج ترفيهية للأطفال وبرامج مسرحية وسوق الأسر المنتجة ، إلى جانب متحف تراث وفنون بلغازي .// انتهى //16:13ت م0109