إسلام آباد 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسأنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على تراجع بنسبة 0.96 % أي ما يعادل 418 نقطة، وأقفل عند مستوى 43255 نقطة.وبلغ حجم الأسهم المتداولة 296.477.345 سهماً، تم تداولها على أسهم 378 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 132 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 227 شركة، واستقرت قيمة أسهم 19 شركة.// انتهى //16:14ت م0110