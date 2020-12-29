‎الباحة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بالإمارة اليوم، مدير فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، ومدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة صالح الغامدي.واستمع سموه إلى موجز عن أبرز الأعمال التي تقدمها الإدارتان، خصوصا الخدمات الموجهة للمجتمع بشكل مباشر، وتسهيل الإمكانات في جميع القطاعات بالمنطقة ليكون تقديم الخدمة للمواطن والمقيم بالشكل اللائق وبالطريقة التي تضمن سرعة الإنجاز وسهولة الوصول عبر المنصات المختلفة.بعد ذلك رعى سمو أمير الباحة توقيع اتفاقية بين فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة، وفرع وزارة الرياضة بالمنطقة, وذلك ضمن حملة "لنجعها خضراء"، وتعزيز التعاون والتكامل لدعم تشجير وتنمية الغطاء النباتي المحلي , حيث تركز توقيع مذكرة التفاهم على زراعة عدد من الأشجار بمدينة الملك سعود الرياضية والمرافق الرياضية بالمنطقة.من جانبه نوه الزهراني باهتمام سمو أمير المنطقة وحرصه الدائم على تنمية الغطاء النباتي وزيادة الرقعة الخضراء لتكون منطقة الباحه أكثر خضرة وجمالاً.فيما أكد الغامدي حرص فرع وزارة الرياضة على إيجاد بيئة تتواءم مع طبيعة المنطقة وتضفي على المشاريع التطويرية التي حظيت بها المنشآت الرياضية بالمنطقة تنوعا في مسطحاتها الخضراء.// انتهى //16:34ت م0118