القاهرة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسدفعت عمليات شراء من قِبَل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 73ر0% مسجلاً 88ر10736 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بما نسبته 01ر1% ليصل إلى 72ر2082 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً الذي أضاف 09ر1% إلى قيمته، مُنهياً التعاملات عند مستوى 45ر3018 نقطة.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 1ر3 مليارات جنيه ليصل إلى 1ر642 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 9ر1 مليار جنيه.// انتهى //17:19ت م0121