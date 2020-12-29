الدمام 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسشاركت جمعية الثقافة والفنون في الدمام أمس، بورقة بحثية في جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، تحت عنوان " التجارب الخليجية في فن الفيديو ".وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالدمام يوسف الحربي، أن الورقة تناولت الخصوصية الجمالية للفيديو آرت، والتمازجات التقنية التي أسّست له كمنجز فني مستقل بذاته، ومساراته من حيث الصناعة والعرض والمتابعة والنقد، إضافة إلى نشأته في المنطقة والخصوصيات والمفاهيم والتقنية، والتجارب الخليجية، مشيرا إلى أن هذا الفن يعد ميزة الحركة الفنية الخليجية المعاصرة .// انتهى //17:27ت م0125