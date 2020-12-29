حفر الباطن 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسنظمت غرفة حفر الباطن ممثلة بلجنة سيدات الأعمال وبالتعاون مع جامعة حفر الباطن أمس، ورشة عمل بعنوان " السلام الداخلي والصحة النفسية " قدمها كل من المدربة هاجر الإبراهيم والمدربة جواهر العبدالله وذلك بمقر الغرفة بحفر الباطن.وأوضحت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة ردنيه الشمري " أن ورشة العمل تأتي انطلاقا من الدور الحيوي للغرفة تجاه المجتمع بجميع فئاته مؤكدةً على اهتمام الغرفة بتمكين المرأة من خلال البرامج التي تقدمها وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة في تحقيق هذا الهدف الوطني الذي يتوافق مع رؤية المملكة 2030".وبدورها قالت المدربة الإبراهيم " أن السلام الداخلي هو قمة العيش في سعادة وراحة، ويأتي عن طريق شحن الذات بالتدريج، وتدريب النفس مدة طويلة والاستمرار على الشعور بالثقة، والاعتماد على الخبرة والمعرفة، والتدريب على التعامل مع الآخرين ".ولفتت المدربة جواهر العبدالله " أن الأبحاث العلمية أكدت ضرورة الإنصات للذات وسماع صوت الضمير حيث يصنع ذلك سلامًا داخليًا للنفس البشرية من خلال العطاء الوجداني الذي يمثل دفعة عاطفية للذات من خلال عمل الخير الذي يطفئ اللهيب النابع من الضغوط الحياتية والصعوبات المادية والأزمات، علمًا بأن الإنجاز الجماعي يعزز شعور الطمأنينة".وفي ختام الورشة كرمت عضو مجلس إدارة غرفة حفرالباطن ورئيسة لجنة سيدات الأعمال ردنيه الشمري المدربات بدروع تكريمية.// انتهى//17:28ت م0126