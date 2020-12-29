الدمام 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واستابعت عدسة "واس" اليوم، الجولات الميدانية للجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وشملت الجولة الميدانية, الأسواق التجارية بمدينة الدمام وسوق الخضار المركزي، والأماكن العامة، والتأكد من التزام العاملين بالإجراءات، وتحرير المخالفات لغير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية والتجمعات المخالفة.// انتهى //17:44ت م0127