الرياض 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسعقد معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم, لقاء مفتوحا مع شركاء الوزارة من مقاولين واستشاريين بعنوان "شراكة والتزام"، بحضور معالي نائبه لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي.وناقش معاليه خلال الجلسة آلية رفع الكفاءة وتحسين الجودة على الطرق وفق الخطة التشغيلية للوزارة, واستمع إلى أبرز الصعوبات التي تواجه المقاولين لإيجاد الحلول المثلى لها.وأكد مضي وزارة النقل في دعم الشركاء كافة وتهيئة سبل النجاح لهم لإتمام المشاريع وتسليمها في الوقت المحدد لها مسبقًا، مشددًا على العمل بشفافية وتسهيل الإجراءات كافة للشركاء، وأشار الجاسر إلى أن الأرقام والإنجازات التي تحققت تؤكد الدعم السخي الذي تحظى به منظومة النقل من قبل الحكومة الرشيدة, وهو ما يؤكد أهمية هذا القطاع ودوره في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيداً بالجهود المبذولة من شركاء نجاح وزارة النقل في القطاع الخاص التي أسهمت في تحقيق هذه المنجزات.وشهد اللقاء عروضًا مرئية لوكالة الوزارة لإنشاء الطرق، ووكالة الوزارة لتشغيل وصيانة الطرق، وعرضًا عن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، إضافة إلى مناقشة مستقبل الوزارة وأبرز التحديات التي تواجه مشاريعها.مما يذكر أن وزارة النقل تحرص على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز المشروعات كافة ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.// انتهى //18:43ت م0136