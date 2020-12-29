القاهرة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسفاز فريق الإسماعيلي على مضيفه أسوان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد "بتروسبورت" بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 6 نقاط في المركز السادس، متقدمًا بفارق الأهداف عن أسوان الذي تراجع للمركز السابع.// انتهى //18:49ت م0142