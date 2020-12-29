المنامة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,497.44 بارتفاع قدره 7.28 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 654.76 بانخفاض قدره 0.75 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و659 ألفا و895 سهما بقيمة إجمالية قدرها 534 ألفا و817 دينارا بحرينيا، تم تنفيذها من خلال 69 صفقة.// انتهى //19:03ت م0143