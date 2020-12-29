الرياض 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسزار سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون, مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.وتجول السفير في المهرجان, مطلعاً على ما يضمه من فعاليات وأنشطة مختلفة، والتعرُّف على رؤية "نادي الإبل" لتوسيع قطاع الإبل وموروثها.وأشاد كورومبتون بما شاهده في المهرجان خاصة أنها الزيارة الأولى لمهرجان معني بالإبل، وجهود نادي الإبل في الحفاظ على قيمة هذا الموروث وتعزيز مكانته.// انتهى //19:09ت م0146