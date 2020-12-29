بريدة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم 9 مشاريع تابعة لأمانة القصيم بمدينة بريدة, بتكلفة إجمالية قدرها ٣٧ مليون ريال, بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي, ووكلاء الأمانة ومنسوبيها.واستمع سموه من قبل أمين منطقة القصيم عن تفاصيل المشاريع المنفذة بمدينة بريدة، المشتملة على مشروع تطوير طريق الإمام البخاري بطول 4200م بتكلفة 5 ملايين ريال, ومشروع تطوير طريق الملك خالد بطول 6000م بتكلفة 8 ملايين ريال, ومشروع تطوير طريق عمر بن عبدالعزيز بطول 8000م بتكلفة 8 ملايين ريال, ومشروع تحسين غرب بحيرة التقنية بطول3,350م بتكلفة مليون ريال, ومشروع تنفيذ مضامير الملك عبدالله بطول 8000م , وتكلفة تزيد عن 10 ملايين ريال.عقب ذلك دشن سموه ٥ مضامير بطول إجمالي يبلغ 6723م, اشتملت على مضمار طريق الأمير فهد بن تركي بطول 2000م بتكلفة ٢ مليون ريال, وتطوير مضمار حديقة العقيلات بطول 981م بتكلفة ٩٠٠ ألف ريال , وتطوير مضمار حديقة المنتزه بطول 722م بتكلفة ٤٥٠ ألف ريال , وتطوير مضمار بحيرة الخليج بطول 1520م بتكلفة مليون و٦٠٠ ألف ريال, وتطوير مضمار بحيرة الإسكان بطول 1500م بتكلفة مليون ريال .وأكد سمو أمير منطقة القصيم أن هناك فرصاً ذهبية ذات جدوى اقتصادية مربحة للشباب والفتيات وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المرافق البلدية التي تشهد تطويراً متواصلاً بدعم القيادة ـ أيدها الله ـ والتي أسهمت في تطوير المدن والمحافظات ، مشيداً بما شاهده من أعمال وجهود مباركة.وقال سموه : طموحنا عالٍ في تطوير المرافق وجذب الاستثمار, فهناك فرص ذهبية وذات جدوى اقتصادية مربحة في المرافق البلدية لشباب الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستثمار فيها, والإسهام في تطوير المدن والمحافظات في المنطقة , سائلاً المولى -عز وجل- أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.// انتهى //19:47ت م0151