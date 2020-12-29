المدينة المنورة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات المختصة بشرطة المدينة المنورة من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر، لتورطه بسرقة (6) معدات ، وذلك من عدة أحياء متفرقة بالمدينة، و تم القبض عليه متلبساً وهو يقود إحداها ، وقد تم استرداد (3) منها ، وتقدر قيمة المعدات المسروقة حوالي (707,000) ريال، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية كافة ، وإحالته إلى النيابة العامة.// انتهى //19:55ت م0152