الاحساء 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسافتتحت الكلية التقنية للبنات بالأحساء اليوم نادي الموهبة والابتكار "عن بعد", بمشاركة 30 ابتكارًا من تخصصات الدعم الفني والبرمجيات.وأوضحت رئيسة قسم الحاسب الآلي إيمان التيسان, أن النادي يسهم في دعم أبناء وبنات الوطن من الموهوبين والمبتكرين ضمن المنشأة التدريبية الذي يسهم في تحويل الابتكار من الفكرة إلى التطبيق ثم التطوير وتسويق المنتج إلى الجهات المستهدفة.يذكر أن النادي ضم ابتكارات من تخصصات الدعم الفني والبرمجيات، حيث وضعت المتدربات من خلالها بصمتهن الخاصة لابتكار مشاريع منفذة بجودة وكفاءة عالية ومنها مشروع أنا أسمعك، والتحضير الإلكتروني الذكي.// انتهى //20:40ت م0158