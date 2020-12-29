الرياض 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسنجح فريق الحزم من توسيع الفارق النقطي بينه وبين منافسيه في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، بعد أن تمكّن من التغلب على مضيفه الشعلة بهدفين نظيفين، مستفيداً من تعثر الفيحاء والجبلين أصحاب المركزين الثاني والثالث تباعاً بالتعادل في مواجهيتهما لصالح الجولة الـ12 من المسابقة التي شهدت خمس تعادلات منها تعادل وحيد بالنتيجة السلبية.وتمكّن الحزم من كسب ثلاث نقاط من الشعلة حينما سجل الحاج عثمان أول أهداف اللقاء في الدقيقة 13، قبل أن يضيف زميله عبدالكريم يودا الهدف الثاني في الدقيقة 74، ليبقى أصحاب الأرض في مركزهم الـ 16 وبنقاطهم العشر، فيما انفرد الحزم بالصدارة بوصوله إلى النقطة 33، وبفارق ست نقاط عن الفيحاء والجبلين، إذ تعادل الجبلين أولاً مع الجيل بهدف لمثله، بعد أن كان متقدماً بهدف سلطان غنيمان في الدقيقة 31، ليعادل الجيل النتيجة بواسطة محمد رشيد بعد مرور 52 دقيقة، وهو ما تراجع بالجيل خطوة واحدة إلى المركز الـ 15 بعد أن جمع ثلاث عشرة نقطة، فيما حافظ الجبلين على مركزه الثالث بـ 27 نقطة، وبفارق الأهداف عن الفيحاء الذي يتساوى معه في عدد النقاط، حينما تعادل هو الآخر بالنتيجة نفسها مع ضيفه الخليج، حيث تقدم أصحاب الأرض بعد مرور 18 دقيقة بواسطة حمد الجهيم، قبل أن يخطف البرازيلي روجيريو كوتينهو النتيجة في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي، ليحافظ الضيوف على مركزهم السابع بـ 17 نقطة.وكان فريقا هجر والساحل قد قصا شريط التعادلات حينما اقتسما نقاط ونتيجة أولى مواجهات الجولة،التي انتهت بتسجيل هدفٍ لكلا الفريقين، حيث تمكّن الساحل من التقدم أولاً عبر محمد المنقاش في الدقيقة 48، ليعادل راشد السالم النتيجة لهجر عند الدقيقة 63، وهي النتيجة التي صعدت بالساحل إلى المركز الـ 12 بعد أن وصل إلى النقطة الرابعة عشرة، واستمر هجر في مركزه الخامس بـ 21 نقطة، فيما تعادل الثقبة والدرعية بهدفين لمثلهما على أرض الأول، حيث سجل الدرعية هدفين بواسطة سليمان سعيد ومحمد عويشي في الدقيقتين 10 و 22 على التوالي، قبل أن يتمكن حسن غزواني من تقليص النتيجة للثقبة عند الدقيقة 32، فيما أحرز يوسف السالم هدف التعديل في الدقيقة 56، ليحتفظ الدرعية بمركزه السابع بـ 18 نقطة، فيما تراجع أصحاب الأرض إلى المركز الرابع عشر بـ 12 نقطة.أما الكوكب، فنجح في تحقيق فوز صعب على مضيفه النهضة بهدف وحيد حمل توقيع شاكر الرقيعي في الدقيقة 35، ليصل بفريقه إلى النقطة الـ 17 في المركز التاسع، في الوقت الذي استمر النهضة صاحب النقاط التسع في مركزه الـ 17، أما الطائي فتتمكن من الخروج بثلاث نقاط وثلاثة أهداف من مواجهته أمام مضيفه البكيرية، حيث سجل دانيال أمورا أولاً في الدقيقة 30، وبعد مرور تسع دقائق تمكن فهد الجهني من إضافة الهدف الثاني لفريقه، ليعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الثاني له على المستوى الشخصي والثالث لفريقه عند الدقيقة 44، ليتقدم الطائي خطوتين في سلم الترتيب بوصوله إلى المركز الثامن بـ 17 نقطة خلف نادي الخليج الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف.وخرج فريق جدة بانتصار صعب من أمام مضيفه نجران، بعد أن تقدم الضيوف بهدفين بإمضاء خالد الشمراني ومؤيد غروي في الدقيقتين 10 و 61 على التوالي، قبل أن يتمكن أصحاب الأرض من تعديل النتيجة خلال أربع دقائق فقط، حينما سجل جوناتاس هدف تقليص النتيجة عند الدقيقة 78، ومن بعده حسين النخلي في الدقيقة 82، ليعود فريق جدة وينتزع النتيجة بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 88 عبر لاعبه محمد مبارك، ليصعد إلى المركز الحادي عشر بـ 15 نقطة، وهو الرصيد نفسه الذي يمتلكه فريق نجران الذي يتفوق بفارق الأهداف في المركز العاشر، في المقابل تمكن أحد من الانتصار على ضيفه العدالة بهدفين لهدف، حيث بادر أصحاب الأرض بالتسجيل عن طريق محمد العتيبي بعد ست دقائق فقط من بداية اللقاء، قبل أن يتمكن العدالة من تعديل النتيجة في الدقيقة 11 بواسطة رضا عطاسي، ليعود فريق أحد من جديد ويسجل الهدف الثاني عبر لاعبه راضي العتيبي في الدقيقة 23، ليمنح الأحديين المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة، فيما حافظ العدالة على مركزه الرابع بـ 22 نقطة.وأنهى فريقا النجوم صاحب المركز الـ 20 وعرعر صاحب المركز الـ 19 مواجهات الجولة بنقاط متساوية بينهما، حينما خرج الفريقان متعادلين سلبياً، ليبقيا في المركزين الأخيرين بالترتيب نفسه، وبالرصيد النقطي نفسه، بواقع ست نقاط لكل منهما.// انتهى //20:42ت م0159