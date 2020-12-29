الرياض 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسنظم مركز التأهيل الشامل للإناث التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض, خلال الأسبوعين الماضيين ست محاضرات تثقيفية لمستفيداته المشمولات بالرعاية داخل المركز والكادر الوظيفي العامل معهن.وكانت المحاضرة الأولى بعنوان "وداعاً 2020" , كما احتوى البرنامج التدريبي الآخر " السلامة والصحة المهنية" على خمس محاضرات عن أمراض الدم الوراثية ، والوقاية من فايروس كورونا المستجد، والإسعافات الأولية، والغذاء الصحي وسرطان الثدي, فيما صَاحَبَ المحاضرات عددٌ من الأركان التوعوية والعروض المرئية ، كما نفذ المركز برنامجين اجتماعيين للمستفيدات ،الأول ترفيهي داخلي والآخر رحلة برية خارجية.وتأتي هذه المحاضرات والبرامج كجزء من الرعاية الاجتماعية والنفسية التي توفرها مراكز التأهيل الشامل طوال العام بالتعاون مع مجموعة من الجهات الخارجية ذات العلاقة.// انتهى //20:43ت م0160