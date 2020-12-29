الجزائر 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسبحث رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد خلال اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين السبل الكفيلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلديهما وفقاً لإعلان الشراكة الإستراتيجية التي تربط البلدين.وأفاد بيان لرئاسة الوزراء بالجزائر أن الطرفين تطرقا إلى مكافحة وباء كوفيد-19، حيث اتفقا على تنسيق جهود البلدين في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق باللقاح.كما اتفقا على مواصلة المشاورات الثنائية حول جميع جوانب التعاون الجزائري - الروسي، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:52ت م0161