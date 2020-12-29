الدمام 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسعقدت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية أمس، اجتماعاً مع مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية نوال البواردي بمقر اللجنة بالدمام.واستعرض الاجتماع أبرز الخدمات الخيرية والإنسانية التي تقدمها اللجنة لمستفيديها من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، ومناقشة سبل التعاون المشترك بين الجهتين لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في الاهتمام بحقوق السجناء وتوفير الرعاية الشاملة لهم عبر تأهيلهم اجتماعيًا وتعزيز القيم الأسرية لديهم، وتحفيزهم على السلوك الإيجابي، وكذلك توفيرالرعاية لأسرهم.وأكدت مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالشرقية أن الجهود الخيرية والإنسانية التي تبذلها تراحم الشرقية وتقدمها لمستفيديها من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بحقوق الإنسان في المملكة وأن فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية يتطلع لتطوير آلية التعاون مع الجهات كافة للوصول إلى أهداف الهيئة ممثلة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمه المعمول بها.بدوره أكد المدير التنفيذي لتراحم الشرقية الدكتور يوسف الراشد أن اللجنة حملت على عاتقها منذ تأسيسها مسؤولية الاهتمام بأسر السجناء والمفرج عنهم، وتقديم العديد من البرامج الرعوية والتنموية لمستفيديها وتسعى جاهدة لتطوير آلية العمل باستمرار،وتعقد الشراكات مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية والخاصة في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين.يُذكر أن هيئة حقوق الإنسان وقعت مؤخرًا ثلاث مذكرات تفاهم مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم»؛بهدف البدء بمشروعها الذي يتضمن مبادرات أخرى؛ من أجل تعزيز حقوق السجناء وأسرهم.// انتهى //20:54ت م0162