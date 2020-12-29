تونس 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر اليوم بزيارة إلى سفارة دولة الكويت في تونس بمناسبة تعيينه وتسلم مهامه، والتقى خلالها سفير دولة الكويت علي بن أحمد الظفيري.وتناول اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وقدم سفير دولة الكويت تهانيه للدكتور الصقر بمناسبة تعينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى تونس.// انتهى //20:55ت م0165