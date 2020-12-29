مسقط 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم, عند مستوى 12ر3642 نقطة مرتفعاً بـ6ر17 نقطة وبنسبة 49ر0 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 54ر3624 نقطة.فقد بلغت قيمة التداول مليونا و 419 ألفاً و903 ريالات عمانية مرتفعة بنسبة 2ر35 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونا و50 ألفا و373 ريالاً عمانياً.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 141ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 19ر20 مليار ريال عماني.// انتهى //21:32ت م0167