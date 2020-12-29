أحد المسارحة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسشيعت جموع المصلين في محافظة أحد المسارحة اليوم ، الشهيد الجندي أول لؤي بن حسين محمد فقيهي،أحد منسوبي الحرس الوطني،الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.وتقدم المصلين، المحافظ عبدالله بن محمد الريثي ، وعدد من ضباط ومنسوبي القوات المسلحة، والمسؤولين والمشايخ بالمحافظة.وسأل الجميع المولى عز وجل، أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.// انتهى //22:06ت م0171