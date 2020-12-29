عام / أهالي أحد المسارحة يشيعيون الشهيد الجندي أول لؤي فقيهي من منسوبي الحرس الوطني
الثلاثاء 1442/5/14 هـ الموافق 2020/12/29 م واس
أحد المسارحة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس
شيعت جموع المصلين في محافظة أحد المسارحة اليوم ، الشهيد الجندي أول لؤي بن حسين محمد فقيهي،أحد منسوبي الحرس الوطني،الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.
وتقدم المصلين، المحافظ عبدالله بن محمد الريثي ، وعدد من ضباط ومنسوبي القوات المسلحة، والمسؤولين والمشايخ بالمحافظة.
وسأل الجميع المولى عز وجل، أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
// انتهى //
22:06ت م
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