القاهرة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسأقرّ مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) عدداً من المشروعات لتمكين المرأة وتنمية الطفولة وتعزيز الشمول المالي تستفيد منها 24 دولة في أفريقيا وآسيا.وبحث المجلس في اجتماعه الذي عقده اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، رؤية (أجفند) لحقبة ما بعد جائحة كورونا حتى عام 2030،التي تتمثل في تكيف الأهداف الإستراتيجية لبرامج أجفند التنموية للتخفيف من آثار الجائحة على الفئات المستفيدة.واستعرض المجلس الإنجازات خلال العام الجاري في ظل ما خلفته الجائحة من تداعيات واستجابة "أجفند" لها.كما اطلع المجلس على سير العمل بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية ومراحل الترشيح للجائزة لموضوعها هذا العام "القضاء على الجوع"الذي لا يزال باب الترشيح مفتوحاً فيه حتى تاريخ 15 يناير المقبل.// انتهى //22:40ت م0179