الجزائر 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسعاد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم إلى بلاده بعد رحلة علاج من فيروس كورونا في ألمانيا.وقال الرئيس تبون في كلمة للشعب الجزائري بثها التلفزيون الحكومي هذا المساء، إنه يحمد الله على عودته إلى الوطن بعد أن أنعم عليه الله تعالى بالشفاء.وطمأن الرئيس الجزائري مواطنيه من أن الدولة ومؤسساتها ماضية في الاضطلاع بمهامها بما يحقق تطلعاتهم في التقدم والرقي.يذكر أن الرئيس تبون نقل إلى ألمانيا في 28 أكتوبر الماضي وذلك للعلاج من فيروس كورونا، بنصيحة الأطباء في المستشفى العسكري بالجزائر العاصمة.// انتهى //23:06ت م0182