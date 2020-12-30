تونس 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسبحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجارندي في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، سٌبل نعزيز العلاقات الثنائية بين بلديهما.كما بحث الجانبان - وفق بيان للخارجية التونسية - سبل تنسيق المواقف والتشاور حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الملف الليبي.// انتهى //00:03ت م0189