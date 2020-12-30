سياسي / وزيرا الخارجية التونسي والجزائري يبحثان سُبل تعزيز العلاقات بين بلديهما
الأربعاء 1442/5/15 هـ الموافق 2020/12/30 م واس
تونس 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس
بحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجارندي في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، سٌبل نعزيز العلاقات الثنائية بين بلديهما.
كما بحث الجانبان - وفق بيان للخارجية التونسية - سبل تنسيق المواقف والتشاور حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الملف الليبي.
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