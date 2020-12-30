واشنطن 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 19,232,843 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 334,029 حالة وفاة.// انتهى //00:03ت م0190