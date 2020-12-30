الرياض 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسرأس مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، اجتماع قيادات المنشآت التدريبية بنهاية الفصل التدريبي الأول.وجرى خلال الاجتماع بحث المتعلقات بالعملية التدريبية والاستعداد للفصل القادم، مع الرفع التدريجي للطاقة الاستيعابية لاستقبال أكبر عدد من المتدربين والمتدربات .وأوضح المقبل أن الاجتماع يأتي بشكل دوري، للوصول بأبنائنا المتدربين والمتدربات إلى أرقى النتائج عبر أحدث السبل التدريبية.// انتهى //00:05ت م0191