عمّان 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسفاز فريق الوحدات على سحاب بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب عمّان الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 19 للدوري الأردني لكرة القدم.بذلك رفع الوحدات رصيده إلى 47 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد فريق سحاب عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.وفي المباراة الثانية، تغلب فريق الرمثا على الحسين إربد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الحسن الدولي، ليرفع الرمثا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، ويتعثر بذلك فريق الحسن إربد ليقف عند 24 نقطة في المركز الخامس.// انتهى //01:05ت م0193