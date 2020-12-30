واشنطن 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسأغلق سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاته على انخفاض.فقد هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 8.32 نقطة، أو 0.22 في المئة ليغلق عند 3727.04 نقطة، وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 68.30 نقطة، أو 0.22 في المئة، إلى 30335.67 نقطة.وسجل مؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق انخفاضاً بلغ 49.20 نقطة، أو 0.38 في المئة، إلى 12850.22 نقطة.// انتهى //01:05ت م0194