رياضي / الأهلي يتوج بطلاً لدوري كرة السلة بفوزه على الاتحاد السكندري
الأربعاء 1442/5/15 هـ الموافق 2020/12/30 م واس
القاهرة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس
توج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، بلقب بطولة دوري المرتبط للموسم الحالي، بعد أن تغلب على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 68-66، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في إياب الدور النهائي للبطولة.
وشهد اللقاء أداءً قوياً من جانب الفريقين، حيث تقدم الاتحاد خلال الشوط الأولى بنتيجة 21 - 13 واستمر تقدمه في الشوط الثاني بنتيجة 43 - 33.
وفي الشوط الثالث استمر تقدم الاتحاد بنتيجة 54 - 48، قبل أن يشهد الشوط الرابع عودة قوية للأهلي الذي أنهى المباراة لصالحه بنتيجة 68 - 66 ليحقق اللقب.
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