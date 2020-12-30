القاهرة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واستوج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، بلقب بطولة دوري المرتبط للموسم الحالي، بعد أن تغلب على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 68-66، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في إياب الدور النهائي للبطولة.وشهد اللقاء أداءً قوياً من جانب الفريقين، حيث تقدم الاتحاد خلال الشوط الأولى بنتيجة 21 - 13 واستمر تقدمه في الشوط الثاني بنتيجة 43 - 33.وفي الشوط الثالث استمر تقدم الاتحاد بنتيجة 54 - 48، قبل أن يشهد الشوط الرابع عودة قوية للأهلي الذي أنهى المباراة لصالحه بنتيجة 68 - 66 ليحقق اللقب.// انتهى //01:06ت م0195