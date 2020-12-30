برازيليا 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم عن تسجيلها 58718 إصابة و1111 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.وقالت الوزارة في بيان: " ووصل العدد الإجمالي بذلك إلى نحو 7​​​.6 ملايين إصابة و 192681 حالة وفاة". وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.// انتهى //02:01ت م0196