عام / البرازيل تسجل 58718 إصابة و1111 وفاة جديدة بفيروس كورونا
الأربعاء 1442/5/15 هـ الموافق 2020/12/30 م واس
برازيليا 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم عن تسجيلها 58718 إصابة و1111 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان: " ووصل العدد الإجمالي بذلك إلى نحو 7.6 ملايين إصابة و 192681 حالة وفاة". وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.
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